Рогозин: Новый аэропорт у «Восточного» будет уникальным

Новый аэропорт, который строится у космодрома «Восточный» в Амурской области, будет обладать взлетно-посадочной полосой длиной 4,4 километра, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, воздушная гавань сможет принимать все типы самолетов и даже возвращаемые многоразовые блоки ракет.

В рамках первого этапа строительства аэропорта к 2023 году длина полосы будет достигать трех километров 250 метров. Это позволит принимать грузовые самолёты с тяжелыми космическими аппаратами, которые будут запускаться ракетами «Ангара».

Как сообщалось, первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса запланированы на 2026 год.

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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:КосмосКосмодром ВосточныйАэропортДмитрий Рогозин
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