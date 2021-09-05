Рогозин: Новый аэропорт у «Восточного» будет уникальным
Новый аэропорт, который строится у космодрома «Восточный» в Амурской области, будет обладать взлетно-посадочной полосой длиной 4,4 километра, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По его словам, воздушная гавань сможет принимать все типы самолетов и даже возвращаемые многоразовые блоки ракет.
В рамках первого этапа строительства аэропорта к 2023 году длина полосы будет достигать трех километров 250 метров. Это позволит принимать грузовые самолёты с тяжелыми космическими аппаратами, которые будут запускаться ракетами «Ангара».
Как сообщалось, первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса запланированы на 2026 год.
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