Рогозин: Новый аэропорт у «Восточного» будет уникальным

По его словам, воздушная гавань сможет принимать все типы самолетов и даже возвращаемые многоразовые блоки ракет.

В рамках первого этапа строительства аэропорта к 2023 году длина полосы будет достигать трех километров 250 метров. Это позволит принимать грузовые самолёты с тяжелыми космическими аппаратами, которые будут запускаться ракетами «Ангара».

Как сообщалось, первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса запланированы на 2026 год.

