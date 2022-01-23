Рогозин не исключил привлечение иностранных партнеров к эксплуатации «Морского старта»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о возможном подключении к эксплуатации космодрома «Морской старт» иностранных партнеров.
По его словам, это необходимо для разделения рисков и финансового бремени. «…Имеет смысл найти зарубежного партнера, который в силу своего географического расположения не может обладать космодромом на своей территории и был бы заинтересован в партнерстве по плавучему космодрому», — заявил Рогозин журналу госкорпорации «Русский космос».
Он выразил необходимость модернизировать систему управления «Морского старта» под запуски «Союза-5».
Ранее Рогозин сообщил, что ракетно-космический комплекс «Морской старт», купленный российской компанией S7 перед эпидемией COVID-19, оказался неудачным примером частного космического проекта. Стоимость запуска ракеты с плавучей платформы «Морской старт» составит от 62 до 72 миллионов долларов.
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