Рогозин не исключил привлечение иностранных партнеров к эксплуатации «Морского старта»

По его словам, это необходимо для разделения рисков и финансового бремени. «…Имеет смысл найти зарубежного партнера, который в силу своего географического расположения не может обладать космодромом на своей территории и был бы заинтересован в партнерстве по плавучему космодрому», — заявил Рогозин журналу госкорпорации «Русский космос».

Он выразил необходимость модернизировать систему управления «Морского старта» под запуски «Союза-5».

Ранее Рогозин сообщил, что ракетно-космический комплекс «Морской старт», купленный российской компанией S7 перед эпидемией COVID-19, оказался неудачным примером частного космического проекта. Стоимость запуска ракеты с плавучей платформы «Морской старт» составит от 62 до 72 миллионов долларов.

