Рогозин не исключил новых уголовных дел в «Роскосмосе»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил, что в госкорпорации могут быть заведены новые уголовные дела по результатам проверок.

Он сообщил, что проверки ведутся, отметив свою нулевую терпимость к воровству и коррупции. Об этом Рогозин сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица».

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В 2018 году в отношении деятельности «Роскосмоса» было заведено 16 уголовных дел, сообщает RT.

Рогозин также сообщил в ходе интервью, что согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным госпрограмму «Космическая деятельность России» на период до 2030 года, пишет «Газета.ру».

Госкорпорация «Роскосмос» ранее сообщила, что направит на Международную космическую станцию (МКС) человека для съемок художественного фильма. Отмечается, что главный герой фильма будет отобран в рамках открытого конкурса. Также в космос направится дублер главного героя.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Уголовное ДелоРоскосмосДмитрий Рогозин
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