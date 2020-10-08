Рогозин не исключил новых уголовных дел в «Роскосмосе»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил, что в госкорпорации могут быть заведены новые уголовные дела по результатам проверок.

Он сообщил, что проверки ведутся, отметив свою нулевую терпимость к воровству и коррупции. Об этом Рогозин сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица».