На МКС сработал датчик дыма в модуле «Заря»

На Международной космической станции (МКС) в модуле «Заря», который относится к российскому сегменту, сработал датчик дыма. Об этом в Центр управления полетами сообщил космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин

При этом, как отмечает РЕН ТВ, космонавт не почувствовал запаха гари и не видел дыма. После осмотра модуля Иванишин со специалистом ЦУП пришел к выводу, что сигнал был ложным.

Напомним, 3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. В связи с этим было принято решение закрыть переходной отсек российского модуля «Звезда» еще на трое суток. Позже ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.