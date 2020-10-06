На МКС сработал датчик дыма в модуле «Заря»

На Международной космической станции (МКС) в модуле «Заря», который относится к российскому сегменту, сработал датчик дыма. Об этом в Центр управления полетами сообщил космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин

При этом, как отмечает РЕН ТВ, космонавт не почувствовал запаха гари и не видел дыма. После осмотра модуля Иванишин со специалистом ЦУП пришел к выводу, что сигнал был ложным.

Напомним, 3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. В связи с этим было принято решение закрыть переходной отсек российского модуля «Звезда» еще на трое суток. Позже ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

В «Роскосмосе» назвали предположительное место утечки воздуха на МКС

Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции (МКС) продолжает работы по ликвидации утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Об этом сообщает РИА Новости.

Российские космонавты сняли защитный кожух со стыковочного механизма и проклеили скотчем резиновые уплотнения. Но промежуточная камера "Звезды" все равно пропускает воздух.

По версии специалистов, резиновые уплотнители в стыковочном узле могли износиться за 20 лет использования. Ранее космонавты наполнили модуль конфетти для того, чтобы установить место утечки воздуха.

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ФОТО: РИА Новости
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