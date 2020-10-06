На МКС сработал датчик дыма в модуле «Заря»
На Международной космической станции (МКС) в модуле «Заря», который относится к российскому сегменту, сработал датчик дыма. Об этом в Центр управления полетами сообщил космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин
При этом, как отмечает РЕН ТВ, космонавт не почувствовал запаха гари и не видел дыма. После осмотра модуля Иванишин со специалистом ЦУП пришел к выводу, что сигнал был ложным.
Напомним, 3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. В связи с этим было принято решение закрыть переходной отсек российского модуля «Звезда» еще на трое суток. Позже ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.
Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции (МКС) продолжает работы по ликвидации утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Об этом сообщает РИА Новости.
Российские космонавты сняли защитный кожух со стыковочного механизма и проклеили скотчем резиновые уплотнения. Но промежуточная камера "Звезды" все равно пропускает воздух.
По версии специалистов, резиновые уплотнители в стыковочном узле могли износиться за 20 лет использования. Ранее космонавты наполнили модуль конфетти для того, чтобы установить место утечки воздуха.
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