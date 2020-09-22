«Роскосмос» направит на МКС человека для съемок художественного фильма

Госкорпорация «Роскосмос» направит на Международную космическую станцию (МКС) человека для снятия художественного фильма. Об этом сообщает пресс-служба госкопорации.

Отмечается, что главный герой фильма будет отобран в рамках открытого конкурса. Также в космос направится дублер главного героя. Соответствующий полет в космос планируется осенью 2021 года, в настоящее время идет разработка сценария картины и проработка технических моментов, рассказали в пресс-службе.

Рабочее название кинокартины «Вызов». Ее создателями выступят Первый канал и студия Yellow, Black and White, режиссером станет Клим Шипенко. Планируется, что картина обеспечит популяризацию космической деятельности РФ.



