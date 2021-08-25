Рогозин: «Морской старт» - неудачный пример частной космонавтики
Ракетно-космический комплекс «Морской старт», купленный российской компанией S7 перед эпидемией COVID-19, оказался неудачным примером частного космического проекта, передает «Прайм» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
При этом он выступил за риски со стороны инвесторов. «Вот этот пример, может быть, неудачный, но, с другой стороны, я все равно призываю людей: надо рисковать»,— сказал Рогозин.
По словам генерального директора компании S7 Space Сергея Сопова, стоимость запуска ракеты с плавучей платформы «Морской старт» составит от 62 до 72 миллионов долларов. При этом S7, по его словам, будет конкурировать со SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
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