Рогозин: «Морской старт» - неудачный пример частной космонавтики

При этом он выступил за риски со стороны инвесторов. «Вот этот пример, может быть, неудачный, но, с другой стороны, я все равно призываю людей: надо рисковать»,— сказал Рогозин.

По словам генерального директора компании S7 Space Сергея Сопова, стоимость запуска ракеты с плавучей платформы «Морской старт» составит от 62 до 72 миллионов долларов. При этом S7, по его словам, будет конкурировать со SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

