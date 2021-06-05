Рогозин: Глава NASA может приехать в Россию в этом году
Новый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон может посетить Россию с официальным визитом до конца этого года. Об этом он заявил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
«Я рассчитываю, что он приедет в течение этого года. Может быть, на один из пусков, посмотрим», - выразил надежду Рогозин.
Ранее стало известно, что российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Лунная орбитальная платформа-шлюз Lunar Orbital Platform-Gateway была представлена в марте 2017 года. Возглавляемая НАСА международная обитаемая окололунная станция предназначена для изучения Луны и дальнего космоса, а также рассматривается в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.
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