Рогозин: Глава NASA может приехать в Россию в этом году

«Я рассчитываю, что он приедет в течение этого года. Может быть, на один из пусков, посмотрим», - выразил надежду Рогозин.

Ранее стало известно, что российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Лунная орбитальная платформа-шлюз Lunar Orbital Platform-Gateway была представлена в марте 2017 года. Возглавляемая НАСА международная обитаемая окололунная станция предназначена для изучения Луны и дальнего космоса, а также рассматривается в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

