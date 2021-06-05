Рогозин: Глава NASA может приехать в Россию в этом году

Новый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон может посетить Россию с официальным визитом до конца этого года. Об этом он заявил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Рогозин попросит НАСА убедить Байдена прекратить санкционный режим

«Я рассчитываю, что он приедет в течение этого года. Может быть, на один из пусков, посмотрим», - выразил надежду Рогозин.

Ранее стало известно, что российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Лунная орбитальная платформа-шлюз Lunar Orbital Platform-Gateway была представлена в марте 2017 года. Возглавляемая НАСА международная обитаемая окололунная станция предназначена для изучения Луны и дальнего космоса, а также рассматривается в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияРогозинДмитрий РогозинРоскосмосNASA
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры