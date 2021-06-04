Рогозин попросит НАСА убедить Байдена прекратить санкционный режим
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин попросит своего коллегу — нового главу НАСА Билла Нельсона — ходатайствовать перед американским лидером Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий, сообщил он РИА Новости.
Рогозин заявил, что несколько месяцев назад написал письмо в министерство торговли США, однако ответ не пришел. Копию письма глава «Роскосмоса» намерен передать Нельсону и попросить его о встрече с Байденом, «чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те, наконец, угомонились».
Глава NASA Билл Нельсон может приехать в Россию на переговоры с «Роскосмосом», написал ранее Рогозин на своей странице в Twitter. Он назвал Нельсона «уважаемым и заслуженным человеком».
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