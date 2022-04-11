Рогозин допустил возобновление космического сотрудничества с США через 15 лет
Возобновление космического сотрудничества России и США возможно через 15-20 лет, за это время отношения сторон могут улучшиться. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю», — цитирует РИА Новости директора госкорпорации.
Кроме того, Рогозин допустил, что в будущем может расшириться состав участников совместных миссий на Луну и Марс, которые «ведущие космические державы» должны решать вместе.
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