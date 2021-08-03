РКК «Энергия»: отработка одновитковой схемы полета к МКС обойдется без трат

Отработка одновитковой схемы полета космических кораблей к Международной космической станции не влечет дополнительных расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаила Муртазина.

МКС «кувыркалась» из-за сбоя в модуле «Наука»

По его словам, одновитковая схема ведет к снижению расходов топлива, которое в будущем в случае запуска грузовика «Прогресс-МС» можно использовать, в том числе для коррекции орбиты станции, а в случае корабля «Союз-МС» резервируется для парирования нештатных ситуаций.

Совет главных конструкторов вышел с предложением Роскосмосу закончить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции к 2024 году. Кроме того, Роскосмосу следует начать техническую проработку проектного облика новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) в составе МКС или как независимой национальной станции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры