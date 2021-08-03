РКК «Энергия»: отработка одновитковой схемы полета к МКС обойдется без трат
Отработка одновитковой схемы полета космических кораблей к Международной космической станции не влечет дополнительных расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаила Муртазина.
По его словам, одновитковая схема ведет к снижению расходов топлива, которое в будущем в случае запуска грузовика «Прогресс-МС» можно использовать, в том числе для коррекции орбиты станции, а в случае корабля «Союз-МС» резервируется для парирования нештатных ситуаций.
Совет главных конструкторов вышел с предложением Роскосмосу закончить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции к 2024 году. Кроме того, Роскосмосу следует начать техническую проработку проектного облика новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) в составе МКС или как независимой национальной станции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Троим пострадавшим в автоаварии россиянам в Турции проводят операции
- РКК «Энергия»: отработка одновитковой схемы полета к МКС обойдется без трат
- ЦБ РФ: инфляция вернется к 4% к концу 2022 года
- Эксперт рассказал, зачем помолчать, когда рядом смартфон
- Депутаты захотели увеличить предельный размер социального налогового вычета
- Турист из Москвы погиб во время урагана в Тверской области
- Более 30 рейсов отменили в аэропортах Москвы из-за ливня
- Скончался режиссер клипов «Алиса» и ДДТ Олег Флянгольц
- В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии
- Билл и Мелинда Гейтс завершили бракоразводный процесс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru