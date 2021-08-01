МКС «кувыркалась» из-за сбоя в модуле «Наука»

Международная космическая станция (МКС) из-за несанкционированного включения двигателей модуля «Наука» совершила полтора «кувырка» в одну сторону, а затем половину оборота - в другую.

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Такие подробности рассказал руководитель полетов НАСА Зебулон Сковилл (Zebulon Scoville) в своем Twitter.

«Выполнено почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу и затем 0,5 оборота в обратную», - написал он.

Напомним, российский модуль «Наука» совершил стыковку с МКС 29 июля. Через три часа в нем самопроизвольно включились двигатели из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении. Это спровоцировало разворот станции. Чтобы вернуть МКС в первоначальное положение, пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Угроза для экипажа станции не зафиксирована.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:РоссияАварияКосмосМКС
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