МКС «кувыркалась» из-за сбоя в модуле «Наука»

Такие подробности рассказал руководитель полетов НАСА Зебулон Сковилл (Zebulon Scoville) в своем Twitter.

«Выполнено почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу и затем 0,5 оборота в обратную», - написал он.

Напомним, российский модуль «Наука» совершил стыковку с МКС 29 июля. Через три часа в нем самопроизвольно включились двигатели из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении. Это спровоцировало разворот станции. Чтобы вернуть МКС в первоначальное положение, пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Угроза для экипажа станции не зафиксирована.

