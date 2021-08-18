РИА Новости: испытания Ил-112В будут продолжены
Программа летных испытаний легкого российского военнотранспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на крушение в подмосковной Кубинке, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, в настоящее время второй опытный образец лайнера проходит прочностные испытания на стенде. Третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом 2022 года.
Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
Предварительной версией крушения специалисты назвали разрушение двигателя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- РИА Новости: испытания Ил-112В будут продолжены
- Роспотребнадзор: COVID-19 станет сезонным заболеванием при уровне иммунитета в 80%
- Роналду высказался о возможном уходе из «Ювентуса»
- В Москве попала в ДТП машина экс-гендиректора «Спартака»
- В США подтвердили обнаружение человеческих останков на шасси самолета
- Reuters: рейтинг Байдена упал из-за талибов
- Алжир ведет переговоры о покупке российских Бе-200
- «Армия-2021»: Минобороны подпишет контрактов на 500 млрд рублей
- Перечислены валюты, которые рискуют рухнуть
- Вильфанд назвал сроки спада жары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru