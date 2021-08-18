РИА Новости: испытания Ил-112В будут продолжены

Программа летных испытаний легкого российского военнотранспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на крушение в подмосковной Кубинке, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в оборонно-промышленном комплексе.

Экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112В погиб

По его словам, в настоящее время второй опытный образец лайнера проходит прочностные испытания на стенде. Третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом 2022 года.

Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Предварительной версией крушения специалисты назвали разрушение двигателя.

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ФОТО: РИА Новости/Армен Гаспарян
ТЕГИ:АвиацияСамолеты
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