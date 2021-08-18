РИА Новости: испытания Ил-112В будут продолжены

По его словам, в настоящее время второй опытный образец лайнера проходит прочностные испытания на стенде. Третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом 2022 года.

Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Предварительной версией крушения специалисты назвали разрушение двигателя.

