Названа предварительная версия крушения Ил-112В в Подмосковье

Предварительной версией крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье специалисты назвали разрушение двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как пояснил источник агенства, при разрушении двигателя его элементы могут попасть в топливную систему и вызвать возгорание. Он рассказал, что самолет пробыл в воздухе около 4 минут до того, как экипаж сообщил о пожаре.

Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2021».

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Заслуженный пилот России Вадим Базыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что самолет Ил-112В, разбившийся на испытаниях в подмосковной Кубинке, - настоящая народная машина и от нее нельзя отказываться заранее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение Самолета
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