РФ установила рекорд по числу безаварийных космических пусков

Ранее стало известно, что все спутники были выведены разгонным блоком «Фрегат» на целевые орбиты.

Безаварийная серия РФ началась после пилотируемого запуска в 2018 году. Тогда полет корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции (МКС) был прерван из-за аварии при разделении ступеней ракеты «Союз-ФГ». Экипаж корабля благополучно приземлился благодаря системе аварийного спасения.

За последующие годы Россия осуществила 27 успешных пусков с космодрома Байконур, 19 — с Плесецка, 6 — с Восточного и 7 — с космодрома Куру (Французская Гвиана).

