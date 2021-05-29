РФ установила рекорд по числу безаварийных космических пусков
Успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный, состоявшийся в пятницу, стал 59-м подряд безаварийным космическим пуском России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что все спутники были выведены разгонным блоком «Фрегат» на целевые орбиты.
Безаварийная серия РФ началась после пилотируемого запуска в 2018 году. Тогда полет корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции (МКС) был прерван из-за аварии при разделении ступеней ракеты «Союз-ФГ». Экипаж корабля благополучно приземлился благодаря системе аварийного спасения.
За последующие годы Россия осуществила 27 успешных пусков с космодрома Байконур, 19 — с Плесецка, 6 — с Восточного и 7 — с космодрома Куру (Французская Гвиана).
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