РФ установила рекорд по числу безаварийных космических пусков

Успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный, состоявшийся в пятницу, стал 59-м подряд безаварийным космическим пуском России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный

Ранее стало известно, что все спутники были выведены разгонным блоком «Фрегат» на целевые орбиты.

Безаварийная серия РФ началась после пилотируемого запуска в 2018 году. Тогда полет корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции (МКС) был прерван из-за аварии при разделении ступеней ракеты «Союз-ФГ». Экипаж корабля благополучно приземлился благодаря системе аварийного спасения.

За последующие годы Россия осуществила 27 успешных пусков с космодрома Байконур, 19 — с Плесецка, 6 — с Восточного и 7 — с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Олег Урусов
ТЕГИ:РоскосмосРакета-носитель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры