Ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Сообщение об этом опубликовано в Twitter-аккаунте Роскосмоса.
#OneWeb: 562,7 с → состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников @OneWeb.— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 28, 2021
В течение 3,5 часов космические аппараты будут отделяться от разгонного блока. Следите за обновлениями! pic.twitter.com/lIacyVe4wQ
По данным госкорпорации, в штатном режиме прошло отделение первой и второй ступеней ракеты-носителя, сброс створок головного обтекателя, а также отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников OneWeb.
Отмечается, что в течение 3,5 часа космические аппараты будут в несколько этапов отделяться от разгонного блока.
Запуск «Союза-2.1б» стал четвертым полностью коммерческим пуском с Восточного и седьмым запуском спутников OneWeb. Общее число британских космических аппаратов на орбите составит 218.
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