Ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный

По данным госкорпорации, в штатном режиме прошло отделение первой и второй ступеней ракеты-носителя, сброс створок головного обтекателя, а также отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников OneWeb.

Отмечается, что в течение 3,5 часа космические аппараты будут в несколько этапов отделяться от разгонного блока.

Запуск «Союза-2.1б» стал четвертым полностью коммерческим пуском с Восточного и седьмым запуском спутников OneWeb. Общее число британских космических аппаратов на орбите составит 218.

