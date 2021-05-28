Ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Сообщение об этом опубликовано в Twitter-аккаунте Роскосмоса.

По данным госкорпорации, в штатном режиме прошло отделение первой и второй ступеней ракеты-носителя, сброс створок головного обтекателя, а также отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников OneWeb.

Отмечается, что в течение 3,5 часа космические аппараты будут в несколько этапов отделяться от разгонного блока.

Запуск «Союза-2.1б» стал четвертым полностью коммерческим пуском с Восточного и седьмым запуском спутников OneWeb. Общее число британских космических аппаратов на орбите составит 218.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СпутникиРакета-носительРоскосмосКосмодром Восточный
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