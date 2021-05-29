Все спутники OneWeb успешно выведены на орбиту

«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

По данным ТАСС, по завершении разведения и отделения космических аппаратов «Фрегат» сведут с околоземной орбиты. Несгораемые элементы затопят в несудоходной части Тихого океана.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком и спутниками стартовала с космодрома Восточный в пятницу вечером. Запуск ракеты-носителя стал четвертым полностью коммерческим пуском с Восточного и седьмым запуском спутников OneWeb.

