Все спутники OneWeb успешно выведены на орбиту
Все 36 британских спутников связи OneWeb, запущенных на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, успешно отделились от разгонного блока «Фрегат», сообщили в Роскосмосе.
Все 36 спутников связи #OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 28, 2021
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All 36 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage pic.twitter.com/Mvhr4UwX4D
«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
По данным ТАСС, по завершении разведения и отделения космических аппаратов «Фрегат» сведут с околоземной орбиты. Несгораемые элементы затопят в несудоходной части Тихого океана.
Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком и спутниками стартовала с космодрома Восточный в пятницу вечером. Запуск ракеты-носителя стал четвертым полностью коммерческим пуском с Восточного и седьмым запуском спутников OneWeb.
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