Рейс на Кубу не может вылететь с утра из Шереметьево из-за технических причин

Рейс авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind) не может вылететь по маршруту Москва-Варадеро (Куба) по техническим причинам из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Пассажиры рейса №4555 Москва–Варадеро должны были вылететь сегодня в 11.25. На него зарегистрировалось 538 человек.

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Сейчас расчетное время вылета планируется на 19.00.

В сообщении говорится, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса авиакомпании.

Ранее в Пресненский районный суд Москвы был подан коллективный иск от пассажиров, чьи билеты на рейс «Аэрофлота» Екатеринбург — Пхукет были аннулированы перевозчиком в октябре.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Задержка РейсовСамолетШереметьево

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