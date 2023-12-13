Рейс на Кубу не может вылететь с утра из Шереметьево из-за технических причин
Рейс авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind) не может вылететь по маршруту Москва-Варадеро (Куба) по техническим причинам из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Пассажиры рейса №4555 Москва–Варадеро должны были вылететь сегодня в 11.25. На него зарегистрировалось 538 человек.
Сейчас расчетное время вылета планируется на 19.00.
В сообщении говорится, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса авиакомпании.
Ранее в Пресненский районный суд Москвы был подан коллективный иск от пассажиров, чьи билеты на рейс «Аэрофлота» Екатеринбург — Пхукет были аннулированы перевозчиком в октябре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru