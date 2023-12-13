На «Аэрофлот» подали коллективный иск за отмененные рейсы в Пхукет

«Аэрофлот» 19 октября представила билеты, стоимостью по 6,5 тыс. руб. и 20 тыс. руб. за рейсы туда — обратно. Однако позже в компании сообщили о технической ошибке и аннулировали ранее купленные билеты. В качестве компенсации пассажирам пообещали зачислить дополнительные мили по бонусной программе и предложили купить новые билет со скидкой 30%. Однако 24 октября билеты на прямой рейс из Екатеринбурга на Пхукет на конец октября продавались уже по более высокой стоимости – от 49,5 тыс. руб. в одну сторону.

Теперь пассажиры требуют перевозчика возместить разницу между стоимостью перелета на момент подачи заявления в ноябре и изначальной низкой ценой билетов, которые были проданы ошибочно. Общая сумма иска может достигнуть 11,5-12,5 миллионов рублей, поскольку будет включать также компенсацию морального вреда и судебный штраф.



Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что аннулирование билета из-за ошибки авиаперевозчика – нарушение закона о защите прав потребителей. Авиакомпании в подобном случае следовало выполнить авиаперелет пассажиров по купленным билетам.