На «Аэрофлот» подали коллективный иск за отмененные рейсы в Пхукет

В Пресненский районный суд Москвы подан коллективный иск от пассажиров, чьи билеты на рейс «Аэрофлота» Екатеринбург — Пхукет были аннулированы перевозчиком в октябре. Потерпевшими проходят 54 человека, еще более 300 пассажиров обратились к адвокатам с заявками на представление их интересов. Сумма иска составляет около 7,5 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на одного из адвокатов потерпевших.

Адвокат Трунов: Аннулирование дешевых билетов «Аэрофлотом» на Пхукет незаконно

«Аэрофлот» 19 октября представила билеты, стоимостью по 6,5 тыс. руб. и 20 тыс. руб. за рейсы туда — обратно. Однако позже в компании сообщили о технической ошибке и аннулировали ранее купленные билеты. В качестве компенсации пассажирам пообещали зачислить дополнительные мили по бонусной программе и предложили купить новые билет со скидкой 30%. Однако 24 октября билеты на прямой рейс из Екатеринбурга на Пхукет на конец октября продавались уже по более высокой стоимости – от 49,5 тыс. руб. в одну сторону.

Теперь пассажиры требуют перевозчика возместить разницу между стоимостью перелета на момент подачи заявления в ноябре и изначальной низкой ценой билетов, которые были проданы ошибочно. Общая сумма иска может достигнуть 11,5-12,5 миллионов рублей, поскольку будет включать также компенсацию морального вреда и судебный штраф.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что аннулирование билета из-за ошибки авиаперевозчика – нарушение закона о защите прав потребителей. Авиакомпании в подобном случае следовало выполнить авиаперелет пассажиров по купленным билетам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:АвиаперелетыАэрофлот

Горячие новости

Все новости

партнеры