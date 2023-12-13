На «Аэрофлот» подали коллективный иск за отмененные рейсы в Пхукет
В Пресненский районный суд Москвы подан коллективный иск от пассажиров, чьи билеты на рейс «Аэрофлота» Екатеринбург — Пхукет были аннулированы перевозчиком в октябре. Потерпевшими проходят 54 человека, еще более 300 пассажиров обратились к адвокатам с заявками на представление их интересов. Сумма иска составляет около 7,5 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на одного из адвокатов потерпевших.
«Аэрофлот» 19 октября представила билеты, стоимостью по 6,5 тыс. руб. и 20 тыс. руб. за рейсы туда — обратно. Однако позже в компании сообщили о технической ошибке и аннулировали ранее купленные билеты. В качестве компенсации пассажирам пообещали зачислить дополнительные мили по бонусной программе и предложили купить новые билет со скидкой 30%. Однако 24 октября билеты на прямой рейс из Екатеринбурга на Пхукет на конец октября продавались уже по более высокой стоимости – от 49,5 тыс. руб. в одну сторону.
Теперь пассажиры требуют перевозчика возместить разницу между стоимостью перелета на момент подачи заявления в ноябре и изначальной низкой ценой билетов, которые были проданы ошибочно. Общая сумма иска может достигнуть 11,5-12,5 миллионов рублей, поскольку будет включать также компенсацию морального вреда и судебный штраф.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что аннулирование билета из-за ошибки авиаперевозчика – нарушение закона о защите прав потребителей. Авиакомпании в подобном случае следовало выполнить авиаперелет пассажиров по купленным билетам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru