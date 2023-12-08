Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Минеральных водах

Пассажирский самолет рейса Минеральные Воды – Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в аэропорту вылета, сообщает Telegram-канал «112».

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По предварительным данным, в кабине пилотов произошла разгерметизация. На борту воздушного судна находилось111 человек.

Посадка прошла успешно, передает ТАСС.

Ранее летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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