Развёртывание новой космической станции РФ начнётся через 5-6 лет

Развертывание новой российской орбитальной станции должно начаться через 5 – 6 лет. Такие сроки назвал руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на II просветительском марафоне «Новое Знание», который приурочен к началу учебного года.

Ранее было объявлено, что Россия может выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года. В качестве альтернативы должна быть создана отечественная станция. Предполагается, что она будет полностью построена к 2035 году.

Такое решение принято в связи с плохим техническим состоянием российского сегмента МКС. Руководитель полётов Владимир Соловьев озвучил прогноз о лавинообразном выходе из строя многочисленных элементов на борту МКС после 2025 года. Как уточнил Рогозин, около 80% оборудования российского сегмента МКС уже израсходовало ресурс.

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Глава «Роскосмоса» намерен провести переговоры со своим коллегой из NASA Биллом Нельсоном о дальнейших перспективах МКС. При этом Рогозин не исключает, что Россия может пересмотреть планы покинуть станцию после 2025 года, если получится прийти к оглашению с США о коммерческом использовании российского сегмента.

Кроме того, глава «Роскосмоса» подчёркивает, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС невозможно, если Вашингтон не отменит санкции, введённые в отношении ряда предприятий российской госкорпорации.

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Фото: roscosmos.ru
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