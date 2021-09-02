Развёртывание новой космической станции РФ начнётся через 5-6 лет

Развертывание новой российской орбитальной станции должно начаться через 5 – 6 лет. Такие сроки назвал руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на II просветительском марафоне «Новое Знание», который приурочен к началу учебного года.

Ранее было объявлено, что Россия может выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года. В качестве альтернативы должна быть создана отечественная станция. Предполагается, что она будет полностью построена к 2035 году.

Такое решение принято в связи с плохим техническим состоянием российского сегмента МКС. Руководитель полётов Владимир Соловьев озвучил прогноз о лавинообразном выходе из строя многочисленных элементов на борту МКС после 2025 года. Как уточнил Рогозин, около 80% оборудования российского сегмента МКС уже израсходовало ресурс.