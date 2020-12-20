Разработчик «Федора» отверг обвинения в причастности робота к появлению трещины на МКС

Доставка робота «Федора» на МКС не могла привести к возникновению трещины в российском модуле «Звезда», из-за которой станция теряет запасы воздуха. Об этом заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника», где разрабатывали «Федора», кандидат технических наук Евгений Дудоров.

«Штатная работа». Космонавт высказался об утечке воздуха на МКС

«Вариант, что робот не "пролазил", исключен полностью», — цитирует разработчика РИА Новости.

Накануне член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил, что трещина на МКС возникла в момент выгрузки и загрузке космонавтами антропоморфного робота «Федор» в 2019 году.

В октябре текущего года в промежуточной камере модуля «Звезда» была зафиксирована трещина, способствующая утечке кислорода со станции. Пробоина была временно устранена, однако Сергей Крикалев предположил, что воздух может уходить в другом месте.

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ФОТО: fpi.gov.ru
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