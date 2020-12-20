Разработчик «Федора» отверг обвинения в причастности робота к появлению трещины на МКС
Доставка робота «Федора» на МКС не могла привести к возникновению трещины в российском модуле «Звезда», из-за которой станция теряет запасы воздуха. Об этом заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника», где разрабатывали «Федора», кандидат технических наук Евгений Дудоров.
«Вариант, что робот не "пролазил", исключен полностью», — цитирует разработчика РИА Новости.
Накануне член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил, что трещина на МКС возникла в момент выгрузки и загрузке космонавтами антропоморфного робота «Федор» в 2019 году.
В октябре текущего года в промежуточной камере модуля «Звезда» была зафиксирована трещина, способствующая утечке кислорода со станции. Пробоина была временно устранена, однако Сергей Крикалев предположил, что воздух может уходить в другом месте.
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