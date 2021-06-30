Рассекречены переговоры разбившегося экипажа «Союз-11»
«Роскосмос» обнародовал материалы, посвященные памяти экипажа российского космического корабля «Союз 11», следует из сайта госкорпорации.
Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю. «Союз» был запущен с Байконура 6 июня 1971 года. Программа экспедиции включала стыковку с орбитальной станцией «Салют-1», а также проведение ряда экспериментов.
В материалах говорится о переговорах космонавтов с Землей до старта и перед посадкой. Последнее, что услышали от членов экипажа, была шутка Владислава Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».
В момент отделения спускаемого аппарата на высоте около 150 км радиосвязь с экипажем прервалась. Согласно телеметрии, аппарат штатно вошел в атмосферу, после чего сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в Казахстане. Прибывшая к месту специальная поисковая группа обнаружила российских космонавтов без признаков жизни.
Согласно выводам правительственной комиссии, экипаж погиб из-за разгерметизации аппарата в результате преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов. Космонавты скончались из-за взрывной декомпрессии. После этого взлет и посадка осуществляется только в скафандрах.
Тем временем, «Роскосмос» не может запустить несколько космических аппаратов из-за санкций в области поставки в Россию микроэлектроники. По словам директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, зачастую сегодня космические аппараты уже практически готовы, но им не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть закуплена Россией.
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