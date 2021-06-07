«Роскосмос» не запускает ряд космических аппаратов из-за санкций
«Роскосмос» не может запустить несколько космических аппаратов из-за санкций в области поставки в Россию микроэлектроники. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
По его словам, зачастую сегодня космические аппараты уже практически готовы, но им не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть закуплена Россией.
Также он подчеркнул, что на сегодняшний день разворачиваются работы по производству необходимой микроэлектроники для устранения нехватки деталей.
Ранее стало известно, что новый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон может посетить Россию с официальным визитом до конца этого года. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.
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