«Роскосмос» не запускает ряд космических аппаратов из-за санкций

«Роскосмос» не может запустить несколько космических аппаратов из-за санкций в области поставки в Россию микроэлектроники. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

По его словам, зачастую сегодня космические аппараты уже практически готовы, но им не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть закуплена Россией.

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Также он подчеркнул, что на сегодняшний день разворачиваются работы по производству необходимой микроэлектроники для устранения нехватки деталей.

Ранее стало известно, что новый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон может посетить Россию с официальным визитом до конца этого года. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.

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Фото: facebook.com/Roscosmos
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоскосмос
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