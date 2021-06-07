«Роскосмос» не запускает ряд космических аппаратов из-за санкций

«Роскосмос» не может запустить несколько космических аппаратов из-за санкций в области поставки в Россию микроэлектроники. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

По его словам, зачастую сегодня космические аппараты уже практически готовы, но им не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть закуплена Россией.