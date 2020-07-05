Раскрыта длительность «экскурсии» первого туриста в открытый космос

Ранее стало известно, что американская компания Space Adventures Inc и российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» заключили первый контракт на выход путешественника в открытый космос. Первая такая «экскурсия», по контракту, произойдет в 2023 году.

Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о перспективах взаимодействия России и США в космосе.

«Российские космонавты будут летать на Crew Dragon, а американские – на «Союзах». Это выгодно всем, интересно всем. Такая дублирующая система повышает устойчивость проекта МКС. Проект сложный, дорогой. Все нужно дублировать – как части систем на станции, так и транспортные системы для запуска людей. То есть, контракт будет бартерный. Конечно, никаких денежных контрактов уже не будет. Этот был последний», - считает эксперт.

