Раскрыта длительность «экскурсии» первого туриста в открытый космос
«Экскурсия» в открытом космосе для первого туриста продлится полтора часа. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на российское представительство компании Space Adventures.
Длительность выхода в открытый космос для первого туриста с Международной космической станции (МКС) составит 90-100 мину. По данным компании, этого времени достаточно, чтобы космический гость смог посмотреть на Землю со всех сторон. Уточняется, что за это время станция совершает полный оборот вокруг планеты.
Ранее стало известно, что американская компания Space Adventures Inc и российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» заключили первый контракт на выход путешественника в открытый космос. Первая такая «экскурсия», по контракту, произойдет в 2023 году.
Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о перспективах взаимодействия России и США в космосе.
«Российские космонавты будут летать на Crew Dragon, а американские – на «Союзах». Это выгодно всем, интересно всем. Такая дублирующая система повышает устойчивость проекта МКС. Проект сложный, дорогой. Все нужно дублировать – как части систем на станции, так и транспортные системы для запуска людей. То есть, контракт будет бартерный. Конечно, никаких денежных контрактов уже не будет. Этот был последний», - считает эксперт.
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