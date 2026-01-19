«Это гигантская черная дыра, намного больше, чем в центре нашей галактики Млечный Путь, у нас она всего 4,5 миллиона солнечных масс. По скорости вращения черной дыры можно попытаться оценить более точно её массу. Дело в том, что в астрофизике из массы вытекают все остальные параметры объектов», - пояснил ученый.

Всего в проекте Event Horizon Telescope участвуют более двух десятков научных институтов.

«Задействованы 12 телескопов, они расположены в разных точках планеты – в Европе, Южной Америке, Антарктиде. Только на территории России пока нет таких инструментов наблюдения, получается разрыв в цепочке. Каждый телескоп будет получать изображение, через месяц ещё, затем кадры кинтезируют с высоким разрешением. В результате получится динамическое изображение вращения газа, материала вокруг черной дыры. Саму черную дыру мы не видим, а наблюдаем только тень, которую она отбрасывает на окружающий газ», - уточнил собеседник НСН.

Юрий Балега также отметил интерес к таким темам молодых ученых и практическое значение исследований вселенной.