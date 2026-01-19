Газы, масса, тень: В РАН объяснили, как ученые снимут на видео черную дыру

Получение международным проектом EHT динамического изображения черной дыры позволит уточнить массу объекта и его особенности, заявил НСН вице-президент РАН Балега.

Получение астрономами первого в истории видео черной дыры может пролить свет на природу этих объектов. Об этом НСН заявил учёный-астрофизик, вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.

Астрономы весной готовятся получить первое в истории изображение черной дыры в динамике. Участники международного проекта Event Horizon Telescope в качестве объекта для съемки выбрали сверхмассивную черную дыру в центре галактики Messier 87 (M87), сообщает Guardian. Масса этой черной дыры эквивалентна 6 миллиардам солнц, а ее размер сопоставим с Солнечной системой. Съемка будет производиться в марте и апреле. Движущаяся картинка должна получиться из отдельных снимков.

«Это гигантская черная дыра, намного больше, чем в центре нашей галактики Млечный Путь, у нас она всего 4,5 миллиона солнечных масс. По скорости вращения черной дыры можно попытаться оценить более точно её массу. Дело в том, что в астрофизике из массы вытекают все остальные параметры объектов», - пояснил ученый.

Всего в проекте Event Horizon Telescope участвуют более двух десятков научных институтов.

«Задействованы 12 телескопов, они расположены в разных точках планеты – в Европе, Южной Америке, Антарктиде. Только на территории России пока нет таких инструментов наблюдения, получается разрыв в цепочке. Каждый телескоп будет получать изображение, через месяц ещё, затем кадры кинтезируют с высоким разрешением. В результате получится динамическое изображение вращения газа, материала вокруг черной дыры. Саму черную дыру мы не видим, а наблюдаем только тень, которую она отбрасывает на окружающий газ», - уточнил собеседник НСН.

Юрий Балега также отметил интерес к таким темам молодых ученых и практическое значение исследований вселенной.

«Астрофизика, на первый взгляд, далекая от нужд человека, оказалась самой практичной наукой. Она тянет за собой огромное количество других дисциплин и технологий, например, развитие цифровой связи – 5G, 6G. То есть, человек сначала прорывается в глубины вселенной, а потом уже может реализовывать на Земле какие-то практические достижения. Конечно, работа в этой области привлекает в большом количестве молодежь, пытливые умы. Вопросы, связанные с происхождением вселенной, её расширением, черными дырами, кротовыми норами, темной энергией и материей – все это физика в основном до сих пор не может объяснить», - заключил вице-президент РАН.

Хотя сама кампания по съемке фильма пройдет весной, для сбора всех данных придется дождаться антарктического лета. Таким образом, к обработке результатов учены приступят не раньше ноября. По информации Guardian, определение скорости вращения черной дыры может помочь понять, каким образом эти объекты достигают таких грандиозных размеров. Проект также может прояснить механизм формирования релятивистских струй – гигантских струй газа, который выбрасываются на огромные расстояния.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал сердце Млечного Пути. Эта область звездообразования находится на расстоянии 300 световых лет от сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

ФОТО: ТАСС / Bernd von Jutrczenka / dpa
