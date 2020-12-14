Ракету «Ангара-А5» запустят второй раз за последние годы
Новую российскую ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» сегодня запустят с космодрома Плесецк, сообщает РИА Новости.
Пуск намечен на 08 часов 50 минут мск. Это будет второй старт «Ангары» в рамках летных испытаний. Первый запуск был осуществлен 23 декабря 2014 года.
Ракета отправится на орбиту с макетом космического аппарата.
В октябре Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангару в Красноярске. Разлив топлива произошел 2 октября с транспортировочной баржи ООО «Приангарский ЛПК».
Топливо вылилось из разорвавшийся цистерны вследствие износа. Разлив создал угрозу причинения существенного вреда здоровью граждан и окружающей среде.
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