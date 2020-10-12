СК возбудил уголовное дело из-за разлива дизтоплива в Ангару
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангару в Красноярске. Разлив топлива произошел 2 октября с транспортировочной баржи ООО «Приангарский ЛПК», сообщает следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СК России.
На сайте ведомства рассказали, что топливо вылилось из разорвавшийся цистерны вследствие износа. Разлив создал угрозу причинения существенного вреда здоровью граждан и окружающей среде.
В следственном отделе добавили, что в настоящее время по уголовному делу проводятся осмотры мест происшествия и обыски по месту нахождения ответственной организации.
В прошлом месяце сообщалось, что Росприроднадзор подал иск к структуре «Норникеля» на 148 млрд рублей из-за разлива нефтепродуктов в реку Амбарная.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- СК возбудил уголовное дело из-за разлива дизтоплива в Ангару
- После выборов в Душанбе усилили меры безопасности
- Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии
- Спецслужбы Украины пожаловались на «крысу» в высшем руководстве страны
- Ученые рассказали, как долго коронавирус остаётся на коже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru