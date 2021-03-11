Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Тихим океаном в сопровождении японских самолетов

В ведомстве отметили, что это был плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, отметили в Минобороны. Там также подчеркнули, что все полеты российских самолетов проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, передает RT.

Ранее Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении.

