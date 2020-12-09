В Минобороны РФ провели тренировку ядерных сил
Министерство обороны РФ провело тренировку ядерных сил, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Отмечается, что тренировка по управлению стратегическими наступательными силами состоялась под руководством верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. Кадры учений были опубликованы на официальном Youtube-канале Минобороны.
В тренировке участвовали наземные, морские и авиационные средства стратегических ядерных сил страны. Военнослужащие отработали практические действия расчётов пусковых установок, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации и атомной ракетной подлодки.
Кроме того, во время тренировки военные провели учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической, а также баллистической ракеты на подлодке и высокоточных крылатых ракет большой дальности.
Ракеты были выпущены с государственного испытательного космодрома «Плесецк», Баренцева моря, а также с помощью самолётов с аэродромов «Энгельс» и «Украинка», сообщает Ura.ru.
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