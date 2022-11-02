Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны.

Запуск был осуществлен в 09:48 мск.

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1в» с двумя спутниками

«С государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее с космодрома Плесецк был выполнен пуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны, напоминает Ura.ru.

Кроме того, 22 октября с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» и тремя устройствами связи «Гонец-М», пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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