Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

«С государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее с космодрома Плесецк был выполнен пуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны, напоминает Ura.ru.

Кроме того, 22 октября с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» и тремя устройствами связи «Гонец-М», пишет РИА ФАН.

