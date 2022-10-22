С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1в» с двумя спутниками
Воздушно-космические силы РФ запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Министерство обороны.
«21 октября с космодрома "Плесецк" в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами на борту», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Космическим аппаратам присвоили порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562».
Неделей ранее с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ был осуществлен запуск легкой ракеты «Ангара-1.2» с космическим аппаратом на борту.
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