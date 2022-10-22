С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1в» с двумя спутниками

Воздушно-космические силы РФ запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Министерство обороны.

Российскую ракету «Союз 2.1б» на новом виде топлива запустят в октябре

«21 октября с космодрома "Плесецк" в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами на борту», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Космическим аппаратам присвоили порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562».

Неделей ранее с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ был осуществлен запуск легкой ракеты «Ангара-1.2» с космическим аппаратом на борту.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпутникиКосмодромМинобороны РФРакета-носитель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры