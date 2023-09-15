Ракета «Союз-2.1а» с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Она выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-24», в состав экипажа которого вошли космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.

Миссия российских космонавтов на МКС рассчитана на год - до сентября 2024 года. Благодаря этому Олег Кононенко станет первым человеком, чьё пребывание в космосе суммарно превысит тысячу суток. О’Хара вернётся на землю через шесть месяцев.

В «Роскосмосе» добавили, что стыковка «Союз МС-24» с модулем «Рассвет» (МИМ-1) российского сегмента МКС произойдёт примерно в 21:57 мск 15 сентября.

Ранее на Землю вернулся американский космический корабль Crew Dragon с экипажем, в состав которого вошёл российский космонавт Андрей Федяев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

