Ракета «Союз-2.1а» с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с площадки номер 31 («Восток») космодрома Байконур, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Она выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-24», в состав экипажа которого вошли космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.
Миссия российских космонавтов на МКС рассчитана на год - до сентября 2024 года. Благодаря этому Олег Кононенко станет первым человеком, чьё пребывание в космосе суммарно превысит тысячу суток. О’Хара вернётся на землю через шесть месяцев.
В «Роскосмосе» добавили, что стыковка «Союз МС-24» с модулем «Рассвет» (МИМ-1) российского сегмента МКС произойдёт примерно в 21:57 мск 15 сентября.
Ранее на Землю вернулся американский космический корабль Crew Dragon с экипажем, в состав которого вошёл российский космонавт Андрей Федяев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru