Ракета основателя Amazon Безоса взорвалась на стартовой площадке

Ракета миллиардера и основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке, сообщает Telegram-канад Mash.

Это произошло во Флориде во время испытаний. После запуска двигателей New Glenn прогремела детонация — над космодромом поднялся огромный огненный гриб.

Компания бизнесмена Blue Origin тестировала тяжёлую двухступенчатую ракету, которой Безос пытается догнать космическую империю другого американского миллиардера - Илона Маска и его компании SpaceX. Маск отреагировал на взрыв. «Очень неудачно. Ракеты — это трудно», - указал он.

На New Glenn компания собиралась выводить на орбиту интернет-спутники Amazon.

При этом в прошлом году компания Blue Origin впервые успешно вывела на орбиту свою ракету New Glen, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
