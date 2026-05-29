Ракета основателя Amazon Безоса взорвалась на стартовой площадке
Ракета миллиардера и основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке, сообщает Telegram-канад Mash.
Это произошло во Флориде во время испытаний. После запуска двигателей New Glenn прогремела детонация — над космодромом поднялся огромный огненный гриб.
Компания бизнесмена Blue Origin тестировала тяжёлую двухступенчатую ракету, которой Безос пытается догнать космическую империю другого американского миллиардера - Илона Маска и его компании SpaceX. Маск отреагировал на взрыв. «Очень неудачно. Ракеты — это трудно», - указал он.
На New Glenn компания собиралась выводить на орбиту интернет-спутники Amazon.
При этом в прошлом году компания Blue Origin впервые успешно вывела на орбиту свою ракету New Glen, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
