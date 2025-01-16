Компания Джеффа Безоса Blue Origin впервые успешно вывела свою ракету на орбиту

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin впервые успешно вывела на орбиту свою ракету New Glen. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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В сообщении говорится, что пуск тяжёлой 98-метровой ракеты был осуществлён с мыса Канаверал во Флориде.

«В ходе сегодняшней миссии NG-1 ракета New Glenn благополучно достигла своей запланированной орбиты, выполнив нашу главную задачу. Вторая ступень находится на своей конечной орбите после двух успешных включений двигателей», — уточнили в Blue Origin.

Ранее в Кении на деревню Мукуку упал кусок космического мусора весом в полтонны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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