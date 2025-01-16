Компания Джеффа Безоса Blue Origin впервые успешно вывела свою ракету на орбиту

В сообщении говорится, что пуск тяжёлой 98-метровой ракеты был осуществлён с мыса Канаверал во Флориде.

«В ходе сегодняшней миссии NG-1 ракета New Glenn благополучно достигла своей запланированной орбиты, выполнив нашу главную задачу. Вторая ступень находится на своей конечной орбите после двух успешных включений двигателей», — уточнили в Blue Origin.

Ранее в Кении на деревню Мукуку упал кусок космического мусора весом в полтонны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

