Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Гагаринец»
11 апреля 202414:22
Разгонный блок «Орион» вывел на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец». Блок был запущен ракетой-носителем «Ангара-А5», с космодрома Восточный, сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.
В компании отметили, что спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space, он предназначен для отработки элементов служебной платформы.
В четверг, 11 апреля, тяжелая ракета «Ангара-А5» была запущена с третьей попытки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru