Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Гагаринец»

Разгонный блок «Орион» вывел на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец». Блок был запущен ракетой-носителем «Ангара-А5», с космодрома Восточный, сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Хоть не взорвалась!»: Второй отмене старта «Ангары-А5» призвали не удивляться

В компании отметили, что спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space, он предназначен для отработки элементов служебной платформы.

В четверг, 11 апреля, тяжелая ракета «Ангара-А5» была запущена с третьей попытки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети/Роскосмос
ТЕГИ:СпутникиРакета

Горячие новости

Все новости

партнеры