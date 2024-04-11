Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Гагаринец»

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины Ракета тяжелого класса «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный Первому Белорусскому космонавту Марине Василевской присвоено звание героя страны За последние три года туристический поток в Приморский край вырос на 68% Дональд Трамп выбыл из списка 500 самых богатых людей мира