«Ангару-А5» запустили с Восточного с третьей попытки

Тяжелая ракета «Ангара-А5», пуск которой дважды переносили, стартовала с космодрома Восточный. Старт состоялся по плану в 12:00 мск.

Через 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделится от третьей ступени ракеты, после чего выведет на орбиту испытательную полезную нагрузку.

Выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на 25-26 апреля

Первый старт ракеты изначально был назначен на 9 апреля, однако за две минуты до старта пуск отменили из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Запуск перенесли на 10 апреля, но пуск снова не состоялся – из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Полет вновь перенесли на сутки.

Глава Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН, комментируя второй срыв пуска ракеты «Ангара-А5», рассказал, что отмены пусков случаются. Он отметил, что чем ближе к старту, тем отмена становится все неприятнее.


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Фото: stat.mil.ru
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