«Ангару-А5» запустили с Восточного с третьей попытки

Первый старт ракеты изначально был назначен на 9 апреля, однако за две минуты до старта пуск отменили из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Запуск перенесли на 10 апреля, но пуск снова не состоялся – из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Полет вновь перенесли на сутки.

Глава Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН, комментируя второй срыв пуска ракеты «Ангара-А5», рассказал, что отмены пусков случаются. Он отметил, что чем ближе к старту, тем отмена становится все неприятнее.



