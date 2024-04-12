Мантуров анонсировал запуск более 100 спутников до конца 2024 года

По его словам, для наращивания отечественной орбитальной группировки с начала года уже запущено более 20 космических аппаратов. До конца года запланировано отправить еще более 100 спутников. Мантуров уточнил, что в космос отправят 123 аппарата, в том числе 70 малых, передает ТАСС.

Сейчас спутников у России больше 240.

Накануне ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Гагаринец» с третьей попытки. Дважды старт пришлось откладывать из-за технических неполадок.



