Денису Мантурову присвоили звание Героя России
25 февраля 202616:39
Первому вице-премьеру Денису Мантурову было присвоено звание Героя России. Об этом со ссылкой на Росгвардию сообщает RT.
С присвоением звания чиновника на расширенном заседании коллегии по итогам работы поздравил глава ведомства Виктор Золотов.
«От имени личного состава... поздравил Дениса Мантурова... с присвоением высшего звания Героя России», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
