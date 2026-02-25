Денису Мантурову присвоили звание Героя России

Первому вице-премьеру Денису Мантурову было присвоено звание Героя России. Об этом со ссылкой на Росгвардию сообщает RT.

Депутат Нилов: Выплаты Героям России и СССР превысят 100 тысяч рублей

С присвоением звания чиновника на расширенном заседании коллегии по итогам работы поздравил глава ведомства Виктор Золотов.

«От имени личного состава... поздравил Дениса Мантурова... с присвоением высшего звания Героя России», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Герой РоссииРосгвардияДенис Мантуров

Горячие новости

Все новости

партнеры