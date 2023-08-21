Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25»
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что авария автоматической станции «Луны-25» произошла из-за неотключившегося штатно двигателя, сообщает РБК.
По его словам, вместо положенных 84 секунд он проработал 127 секунд, в результате станция врезалась в спутник Земли.
«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно... Это явилось основной причиной аварии... аппарат перешёл на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — сказал Борисов.
Он добавил, что несмотря на произошедшее, Россия получила бесценный опыт перелёта к Луне и выхода на её орбиту.
Корпорация «Роскосмос» заявила о крушении и потери космической миссии «Луна-25» 20 августа. Причины произошедшего выяснит межведомственная комиссия, уточняет «Радиоточка НСН».
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