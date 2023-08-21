Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25»

По его словам, вместо положенных 84 секунд он проработал 127 секунд, в результате станция врезалась в спутник Земли.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно... Это явилось основной причиной аварии... аппарат перешёл на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — сказал Борисов.

Он добавил, что несмотря на произошедшее, Россия получила бесценный опыт перелёта к Луне и выхода на её орбиту.

Корпорация «Роскосмос» заявила о крушении и потери космической миссии «Луна-25» 20 августа. Причины произошедшего выяснит межведомственная комиссия, уточняет «Радиоточка НСН».

