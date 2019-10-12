Путин также заявил, что на сегодняшний день Россия постоянно чувствует угрозу из-за приближения НАТО к границам страны. Вместе с тем он пояснил, что разработки не будут направлены против кого-то.

При этом он нaпомнил, что устaв НAТО никто не менял и тaм есть стaтья, в которой говорится о военной поддержке членов своей оргaнизaции.

Ранее Пентагон выделил 16,2 миллиона долларов на поставку прототипа СВЧ-пушки Phaser, пишет военный новостной ресурс Defence Blog. У России пока нет подобного оружия, но разработать его не стоит особого труда, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, поводом к таким проектам послужат недавние атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

