Путин анонсировал создание супероружия
Президент России Владимир Путин огласил список планов по разработке ударных комплексов, которые смогут преодолевать любую систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом он заявил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Российский лидер добавил, что данные комплексы в ближайшем будущем появятся и «сейчас это уже очевидно».
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Путин также заявил, что на сегодняшний день Россия постоянно чувствует угрозу из-за приближения НАТО к границам страны. Вместе с тем он пояснил, что разработки не будут направлены против кого-то.
При этом он нaпомнил, что устaв НAТО никто не менял и тaм есть стaтья, в которой говорится о военной поддержке членов своей оргaнизaции.
Ранее Пентагон выделил 16,2 миллиона долларов на поставку прототипа СВЧ-пушки Phaser, пишет военный новостной ресурс Defence Blog. У России пока нет подобного оружия, но разработать его не стоит особого труда, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, поводом к таким проектам послужат недавние атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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