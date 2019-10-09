«Успешное сотрудничество длиною в полвека». Эксперты о перспективах российско-индийского партнерства

Такое решение Индии не вызвало удивления у военного летчика Геннадия Бакулина. В эфире НСН он напомнил, что Индия является давним партнером России.

«Это один из наших партнеров, которые получают много нашего оружия, особенно самолетов. Даже авианосец, который мы им сделали из нашего старого "Баку" (тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков", до 4 октября 1990 года назывался крейсер "Баку", - прим.НСН). Они постоянно берут у нас все самые хорошие самолеты. Они берут и с других стран, но выбирают, по всей видимости, и дешевле, наверное, обходятся», - объяснил он.

Аналогичного мнения придерживается и главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин. В беседе с НСН он напомнил, что плодотворное сотрудничество России с Индией длится уже более 50 лет.

«Индия один из основных покупателей на протяжении более, чем полувека. Еще с советского времени Индия является страной, которая ориентирована на советское и российское оружие. В Индии наши танки, наши самолеты, наши корабли и наши подводные лодки. Индия – единственная страна, которой мы в аренду передавали даже атомные подводные лодки. Это хорошая техника, хотя здесь все не так просто, потому что Индия – достаточно сложный покупатель. Индия постоянно пытается сбивать цену, требует локализацию национального производства вооружений, как, например, с танками, которые мы поставляли не в виде готовых танков, а виде комплектующих, которые Индия собирала сама. Такая же ситуация была с некоторыми видами самолетов. Более того, чтобы сбить цену, индийцы проводили тендеры, в которые допускались и американцы, и европейцы", - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что заменить российские ракеты класса «воздух-воздух» на израильские намерены индийские военные. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН оценил вероятность отказа Индии от российских ракет.

