Военный аналитик пообещал, что Россия изготовит СВЧ-пушку против дронов

Пентагон выделил 16,2 миллиона долларов на поставку прототипа СВЧ-пушки Phaser, пишет военный новостной ресурс Defence Blog. Оружие рассчитано на борьбу с беспилотными летательными аппаратами. Контракт заключён с крупнейшим американским оборонным подрядчиком Raytheon. Ожидается, что полевые испытания пройдут за пределами континентальной территории США, их обещают закончить к 20 декабря 2020 года.

У России пока нет подобного оружия, но разработать его не стоит особого труда, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, поводом к таким проектам послужат недавние атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

«У нас пока нет таких аналогов. Но это сделать, как раз плюнуть. Берётся мощный СВЧ-генератор, направленные антенны, и всё. Необходимости острой не было, а сейчас разработаем в связи с атаками дрона на Хмеймим, и примем на вооружение. Это не есть проблема», — пояснил Сивков.