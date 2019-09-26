Военный аналитик пообещал, что Россия изготовит СВЧ-пушку против дронов
Капитан первого ранга Константин Сивков описал НСН, что представляет собой оружие, заказанное США для борьбы с дронами.
Пентагон выделил 16,2 миллиона долларов на поставку прототипа СВЧ-пушки Phaser, пишет военный новостной ресурс Defence Blog. Оружие рассчитано на борьбу с беспилотными летательными аппаратами. Контракт заключён с крупнейшим американским оборонным подрядчиком Raytheon. Ожидается, что полевые испытания пройдут за пределами континентальной территории США, их обещают закончить к 20 декабря 2020 года.
У России пока нет подобного оружия, но разработать его не стоит особого труда, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, поводом к таким проектам послужат недавние атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
«У нас пока нет таких аналогов. Но это сделать, как раз плюнуть. Берётся мощный СВЧ-генератор, направленные антенны, и всё. Необходимости острой не было, а сейчас разработаем в связи с атаками дрона на Хмеймим, и примем на вооружение. Это не есть проблема», — пояснил Сивков.
На сегодняшний день СВЧ-пушки являются самым распространённым и эффективным методом борьбы с беспилотниками, добавил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
«Это силовое подавление. То есть, попросту говоря, берётся мощный СВЧ-сигнал, который выжигает всю электронику. Дрон падает как кусок железа, никому не нужный. СВЧ — самый откровенный способ борьбы с дронами. Ну, можно ещё лучом-лазером уничтожать. И у нас, и у американцев такие вещи есть. Но СВЧ намного лучше. Что касается побочных эффектов, что угодно может не туда попасть. Пушка снаряд выпустила, он не туда попал, свой же дом развалили — сколько угодно таких случаев. Для этого существует оперативное планирование. Люди обучаются применять боевые средства поражения», — рассказал Сивков.
Напомним, в сентябре российские военные уничтожили два дрона боевиков, которые подлетели к российской авиабазе Хмеймим. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал журналистам о сбитых беспилотниках. По его словам, дальность полёта дронов составляет 150 км, максимальная высота, на которую они способны подниматься, достигает 4 километров. Генерал подчеркнул, что внешне беспилотники выглядят очень незатейливо, однако внутри применены сложные технические решения, требующие специального образования. Тогда Константин Сивков рассказал НСН, кто мог поставить боевикам в Сирии дроны такого уровня.
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