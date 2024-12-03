«Просвистит и сгорит»: Летящий к Якутии астероид назвали безопасным
Все метровые астероиды гарантированно сгорают в атмосфере и абсолютно безопасны, долететь до Земли может лишь объект диаметром от 100 метров, отметил в эфире НСН Николай Железнов.
Астероид, который пересечет атмосферу Земли над территорией Якутии, является безопасным из-за своего мелкого диаметра, рассказал астроном Николай Железнов в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что астероид, направляющийся к Земле, пересечет атмосферу планеты в 19:17 мск над территорией Якутии. Наблюдать это явление можно будет в городе Олекминск, который оказывается непосредственно под траекторией полета космического объекта. В пресс-службе УрФУ сообщили, что ученые отследят траекторию астероида. По предварительным оценкам, диаметр астероида составляет один метр, что делает его абсолютно безопасным для Земли. Железнов отметил, что астероид полностью сгорит в атмосфере.
«Один метр – это абсолютно безопасно для Земли. Просто сейчас уже мы способны обнаруживать небольшие тела буквально за несколько часов до вхождения в атмосферу, максимум за сутки-двое. Первый случай обнаружения астероида до его вхождения в атмосферу за сутки был в 2008 году. Он тогда на севере Судана влетел в атмосферу и сгорел, был порядка восьми метров. Все метровые гарантированно сгорают в атмосфере и абсолютно безопасны. Даже челябинский болид, который был диаметром около 25-27 метров, и то взорвался полностью в атмосфере, а на Землю упали только обломки. А метровые тела, они почти на 100% испарятся в атмосфере. Поэтому вряд ли что-то долетит до Земли. Но мы увидим красивый ярчайший свет, он несколько секунд просвистит, может пару-тройку секунд, и полностью сгорит», - сказал Железнов.
Вместе с тем он отметил, что астероид диаметром от 100 метров может не сгореть в атмосфере и долететь до Земли.
«Это зависит от плотности. Есть кометы как ледяные снежки, напичканные газовой пылью. Например, Тунгусская катастрофа – основная версия в том, что это был обломок кометы Энке. Есть также железокаменные астероиды, например как Сихотэ-Алинский метеорит. Это очень плотное, тяжелое вещество. В среднем считается, что где-то порядка 100-140 метров, может быть, долетят до Земли, оставят кратер», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что астероид Апофис в 2029 году пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии, которое в несколько раз превышает радиус нашей планеты. Вероятность удара с другим астероидом, который может значительно сместить Апофис, составляет менее 1 к 106, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху заявил, что война с Ливаном не окончена
- Туроператоры не получали запросов от российских туристов в Южной Корее
- Россиян призвали не участвовать в манифестациях в Южной Корее
- В Южной Корее приостановили работу парламента
- Смолов заявил, что не видит смысла в вызове его в сборную России
- Цивилева заявила о дефиците протезистов в России
- В «Грузинской мечте» опровергли оставку председателя Гарибашвили
- Генпрокуратура выявила более 65 тысяч случаев нарушений прав участников СВО
- В Грузии заявили об участвующих в акциях протеста россиянах
- Послов Литвы, Латвии и Эстонии вызвали в МИД Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru