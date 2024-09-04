Астероид 2024 RW1 сгорел над Филиппинами 4 сентября
Над Филиппинами 4 сентября сгорел астероид 2024 RW1 длиной 1,5–1,6 метра, сообщил астроном Владимир Сурдин.
По информации Европейского космического агентства (ESA), космическое тело разрушилось в атмосфере недалеко от острова Лусон, пишет издание Inquirer.
Астероид сгорел на высоте нескольких сотен километров от столицы Филиппин, Манилы. Очевидцы могли видеть яркий светящийся след длиной в несколько метров.
Сурдин уточнил, что хотя небольшие астероиды входят в атмосферу Земли каждую неделю, вычислить точное время их падения представляет собой редкость. Астероид 2024 RW1 стал девятым, о приближении которого к Земле удалось узнать заранее. передает «Радиоточка НСН».
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