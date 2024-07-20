Маск заявил, что США пора отправить астронавтов на Марс

«Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!» - написал предприниматель.

По его мнению, каждый желающий «построить новую цивилизацию на Марсе» должен иметь возможность сделать это.

Ранее бизнесмен заявил, что корабль Starship отправится на Марс в ближайшие несколько лет. Он предложил назвать первый город на Красной планете Бар, передает «Радиоточка НСН».

