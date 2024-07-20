Маск заявил, что США пора отправить астронавтов на Марс
20 июля 202419:31
Американский бизнесмен Илон Маск считает, что Соединенным Штатам пора отправить миссию на Марс. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!» - написал предприниматель.
По его мнению, каждый желающий «построить новую цивилизацию на Марсе» должен иметь возможность сделать это.
Ранее бизнесмен заявил, что корабль Starship отправится на Марс в ближайшие несколько лет. Он предложил назвать первый город на Красной планете Бар, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru