Россия и Китай запланировали пять совместных миссий на Луну
Пять совместных миссий запланировали совершить Россия и КНР для размещения модулей на орбите и поверхности Луны в рамках создания Международной научной лунной станции, следует из российско-китайского межправительственного соглашения, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, в ходе третей миссии планируется провести высадку российско-китайского экипажа на поверхность искусственного спутника Земли.
Как уточняется в документе, что к участию в создании лунной станции приглашаются и представители других стран, с которыми «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация будут заключать отдельные двусторонние соглашения.
Ранее Илон Маск призвал создать лунную базу с постоянным поселением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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