Производитель двигателей ракет «Протон» поможет создать мотор для SSJ100

Отмечается, что специалисты спроектируют автоматизированную систему управления стенда, которая будет имитировать подобную систему на двигателе ПД-8.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции ЕС практически не отразятся на российской авиаотрасли.

