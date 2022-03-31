Производитель двигателей ракет «Протон» поможет создать мотор для SSJ100

Пермская компания «Протон-ПМ», которая производит двигатели для ракет «Протон», создаст стенд для испытаний авиадвигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100 и амфибий Бе-200. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

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Отмечается, что специалисты спроектируют автоматизированную систему управления стенда, которая будет имитировать подобную систему на двигателе ПД-8.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции ЕС практически не отразятся на российской авиаотрасли.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:СамолетыРоссия
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