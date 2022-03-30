Британия запретит обслуживание самолетов находящихся под санкциями бизнесменов РФ

Власти Великобритании объявили о запрете технического обслуживания самолетов российских бизнесменов, попавших под санкции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее изменение будет внесено в законодательство.

Отмечается, что под закон попадают также воздушные суда коммерческих структур, попавших в «черный список».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только лишь за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине.