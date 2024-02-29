Космонавт Кононенко заявил о готовности справиться с утечкой воздуха на МКС

Экипаж МКС имеет необходимое оборудование для устранения утечки на российском сегменте станции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командира отряда российских космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко.

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По его словам, поддержку оказывают специалисты с Земли. «Работаю совместно с наземными специалистами, есть план и методика поиска, а также все необходимое оборудование», – указал космонавт.

Он отметил, что работа является рутинной, но нужны внимательность и терпение при использовании сложной аппаратуры.

Ранее «Роскосмос» подтвердил данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) об утечке воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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