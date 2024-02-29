Космонавт Кононенко заявил о готовности справиться с утечкой воздуха на МКС
Экипаж МКС имеет необходимое оборудование для устранения утечки на российском сегменте станции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командира отряда российских космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко.
По его словам, поддержку оказывают специалисты с Земли. «Работаю совместно с наземными специалистами, есть план и методика поиска, а также все необходимое оборудование», – указал космонавт.
Он отметил, что работа является рутинной, но нужны внимательность и терпение при использовании сложной аппаратуры.
Ранее «Роскосмос» подтвердил данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) об утечке воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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