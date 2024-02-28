«Роскосмос» подтвердил данные NASA об утечке на МКС
Госкорпорация «Роскосмос» подтвердила данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) об утечке воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС), пишет ТАСС.
По данным «Роскосмоса», утечка воздуха не представляет угрозы для жизни экипажа. Космонавты регулярно проводят работы по устранению возможных неполадок, говорится в заявлении.
Как сообщал руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, утечка произошла в хвостовой части российского сегмента. По его словам, воздух начал покидать камеру модуля «Звезда» в два раза быстрее.
Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил о намерении США продолжить сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС), сообщает «Радиоточка НСН».
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