«Роскосмос» подтвердил данные NASA об утечке на МКС

По данным «Роскосмоса», утечка воздуха не представляет угрозы для жизни экипажа. Космонавты регулярно проводят работы по устранению возможных неполадок, говорится в заявлении.

Как сообщал руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, утечка произошла в хвостовой части российского сегмента. По его словам, воздух начал покидать камеру модуля «Звезда» в два раза быстрее.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил о намерении США продолжить сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС), сообщает «Радиоточка НСН».

